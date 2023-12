E VOI CHI SCEGLIERESTE? VOTA IL SONDAGGIO.

Quanti errori dal dischetto servono prima di cambiare rigorista?dopo che Dusan Vlahovic ha sbagliato il secondo rigore consecutivo, il terzo su sette tentativi da quando è a Torino. Una media poco superiore al 50% che chiaramente non può soddisfare. Anche perché il dato è ancora più preoccupante prendendo in considerazione solo le ultime cinque occasioni in cui il serbo si è trovato dagli undici metri. Ha sempre sbagliato ad eccezione di quello tirato contro l'Udinese nella prima di campionato e del gol in Europa League con il Friburgo (calciato comunque male).Nella testa di Dusan, questi errori pesano. Non è un caso se nell'allenamento odierno si è fermato in campo per calciare qualche rigore. Ne ha realizzati cinque su sei. Certo, non c'era la tensione della partita. E allora la domanda resta,Guardando le altre opzioni in casa bianconera, con l'addio di Leonardo Bonucci, Di Maria e Cuadrado, si è ridotto notevolmente il numero di specialisti, anzi. L'unico che ne ha calciati tanti in carriera è Milik, che però, nelle ultime partite ha trovato spazio solo nel finale. Considerando solo i "titolari", in lista, dietro Vlahovic, potrebbero esserci Chiesa o Danilo (per il primo due tentativi e un gol con la Fiorentina, 2 su tre invece per il brasiliano ai tempi del Porto).