non sorridono particolarmente all', che questa sera laaffronterà alla Dacia Arena. Quella friulana, infatti, è al pari di Sampdoria e Verona una delle tre squadre ad aver segnato meno reti dagli undici metri in questa Serie A (un gol per tutte e tre le formazioni); tuttavia i bianconeri di mister Andrea Sottil hanno subito sei reti dal dischetto, meno solo di Bologna e Sampdoria (sette entrambe) nel torneo in corso.