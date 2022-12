Allegri non può ancora contare su diversi elementi della rosa. Tra questi i tre brasiliani, ovveroPer quest'ultimi, l'attesa aumenterà visto che domenica giocheranno la finale dei Mondiali. Secondo quanto riferisce Tuttosport, Allegri li avrà a disposizione non prima di gennaio, con il rischio quindi che non siano a disposizione per il match contro la Cremonese.