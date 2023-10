Colpa del fastidio alla coscia non ancora passato, perché il “percorso” studiato con lo staff azzurro si è rivelato inefficace per provare a giocare martedì contro l'Inghilterra. Arrivato a Coverciano dopo aver saltato il derby, se n'è dovuto andare prima del tempo e non senza rammarico: "È successo di tutto in queste convocazioni: chi è tornato senza giocare e ha pure segnato, chi è venuto senza giocare e non ce l'ha fatta… E, ripeto: Chiesa era dispiaciutissimo", ha detto Spalletti.Ma ce la farà con il Milan? Nonostante gli esami clinici effettuati sia in bianconero sia in azzurro abbiano escluso qualsiasi tipo di lesione, c'è ancora un po' di preoccupazione e attesa per il Milan, e ora la palla passa interamente alla Juve che dovrà cercare di completare il recupero., sottolinea Tuttosport.