Ancora le ultime ore, concitate, di questa sessione di calciomercato, in cui la Juventus tenterà di capire se ci siano margini per regalare a Pirlo la quarta punta (in pole Gianluca Scamacca del Sassuolo). Nel corso del mese di gennaio, la dirigenza bianconera ha sondato anche altre piste al fine di cogliere una potenziale occasione. Tra queste, sono spuntati i nomi di Piccoli dell’Atalanta (in prestito allo Spezia) e i Zirkzee del Bayern Monaco, ormai prossimo a vestire la maglia del Parma.