Papu Gomez ha salutato Bergamo da signore. Lo ha fatto con parole d'amore per la città, la gente, i compagni, la famiglia Percassi, tutta l'Atalanta e anche un pensiero di classe (ricambiato) verso Gasperini, un capitolo che si chiude per aprire le porte del Siviglia. Ma quanto è stato davvero vicino a un trasferimento in Italia? In primis, c'è da chiarire che la Juventus non ha mai trattato in maniera seria Papu Gomez, uno scambio anche per questioni di ingaggio non era praticabile. Insomma, i bianconeri non sono seriamente entrati in scena. Milan e Inter, invece, ci hanno provato, ricevendo un secco no. E' quanto scrive calciomercato.com.