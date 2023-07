La vicenda Romelu Lukaku continua a tenere banco. Se ne parla in Inghilterra e se ne parla in Italia. C'è l’Inter che vorrebbe riprenderlo dal Chelsea, ma deve prima cedere per poi poter chiudere, anche se la trattativa con i Blues al momento non prosegue in maniera positiva e la distanza è ancora piuttosto ampia tra le parti. E c'è la Juve, come raccontato in Inghilterra e non solo. L'Inter continua ad essere la prima scelta di Lukaku, sottolinea il Corriere dello Sport,tramite il suo entourage, ha pure trovato una base d’intesa. Ma anche la Juve, prima di un affondo deve sciogliere il nodo Dusan Vlahovic. L'Inter ha fretta, anche per questo, e così proverà a chiudere per Lukaku entro il week-end, mentre la Juve temporeggia e potrà muoversi se non arriverà un accordo. Come si legge sul quotidiano, scambiare Vlahovic con lo stesso Big Rom, portando a casa pure un ricco conguaglio, sarebbe la soluzione ideale, ma dall’idea non si è ancora passati ai fatti. Ma i retroscena non sono finiti. Secondo il Corriere,