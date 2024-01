Le parole di Florin, agente di Radu"Radu arriverà in un top club - ha detto a Tv Play -, perché ho visto come lavora. Per lui la Juventus è stata fondamentale: ha potuto lavorare con gente del livello di Bonucci e Chiellini, e da loro ha imparato moltissimo. È un ragazzo molto intelligente, studia all’università. Chiellini gli mandava messaggi per correggerlo e gli ha dato sempre parecchi consigli. Giocare in Serie A contro campioni come Lukaku, Immobile, Chiesa e Vlahovic e non essere ammonito è tanta roba".