La Juve ha rischiato di non chiudere il colpo di mercato Djalò

Un colpo vero e proprio acquisto della Juve targata Cristiano Giuntoli, che ha impresso il suo marchio in questa operazione sorpassando l'Inter proprio quando i nerazzurri sembrano averlo preso a parametro zero. E invece la Juve ha affondato prima con il Lille, anticipando Marotta e Ausilio e concludendo un acquisto da 3,6 milioni più 2,6 di bonus a cui aggiungere 1,5 milioni di oneri accessori. Il contratto Accontentando poi il giocatore con un contratto fino al 30 giugno 2026 da 3,5 milioni netti più bonus, con un'opzione per il club bianconero per il prolungamento di altri due anni. Resterà da subito in bianconero, nonostante la prima idea portasse al suo prestito, per recuperare al meglio nelle strutture bianconere. Così, ha firmato, anche se... un inserimento rischiava di compromettere il colpo.Tra i retroscena emersi ci sono anche quelli riguardanti i club interessati a Djalò, pronti ad alzare la posta in vista di giugno e magari a pareggiare la proposta al Lille per anticipare il colpo. Il tentato inserimento più deciso è stato quello dell'Atletico Madrid, che per diversi mesi ha provato a corteggiare il difensore portoghese, tornando alla carica anche in quest'ultima fase che vedeva Djalò ormai pronto a diventare un giocatore della Juve.