Archiviato il giorno di riposo dopo la trasferta di Parigi, quest'oggi la Juve è tornata a lavorare alla Continassa in vista della sfida di domenica all'Allianz Stadium contro la Salernitana. Esercitazioni tecniche di possesso palla e per la manovra avanzata, con reazione alla palla persa: questi gli ingredienti principali del menù di giornata, come svelato dallo stesso club bianconero nel consueto report post allenamento. Ulteriori retroscena e curiosità sul lavoro odierno sono poi emersi dal video che la Juve ha pubblicato in serata sui propri canali ufficiali, per coinvolgere i tifosi nella propria attività sul campo, definita un vero e proprio "show". Come si può vedere nel filmato, per esempio, oggi la squadra di Massimiliano Allegri ha lavorato anche... sulle braccia, per migliorare la coordinazione generale e di conseguenza anche la corsa. Immancabili, poi, i tiri degli attaccanti (e non solo), che hanno messo a dura prova i portieri con parate spettacolari (miracolosa soprattutto quella di Carlo Pinsoglio su Federico Gatti). E poi ancora le indicazioni del tecnico ai giovani, con un "puntalo, puntalo!" più volte ripetuto a Matias Soulè. Qui sotto il video con tutti i retroscena dell'allenamento.