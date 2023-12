SCOPRI NELLA GALLERY CHI PUO' TORNARE A GIUGNO E DIVENTARE UNA RISORSA DEL CLUB.

Frosinone-Juve è stata la partita che più di tutte ha fatto capire il lavoro che è stato fatto negli ultimi anni sui giovani.Tutti titolari, senza dimenticare Iling Junior, subentrato nel secondo tempo e lo stesso Nicolussi Caviglia, più "vecchio" degli altri ma arrivato in Serie A dopo aver fatto tutto il percorso nelle giovanili bianconere. Tutti giocatori che, chi più, chi meno, sono passati dalla Next Gen.Ecco perché si può vedere con speranza il futuro del club, che, in una situazione come quella attuale, non può fare follie sul mercato ma deve lavorare più con la fantasia e con le opportunità. In questo senso, diventa fondamentale per la Juve attingere a pieno ai giovani, alcuni dei quali hanno già dimostrato di poter tornare ed essere protagonisti ed altri sono sulla buona strada per farlo. Lo sguardo non è rivolto solo a Frosinone, alla Continassa si osserva con attenzione anche il futuro di altri giovani in prestito.