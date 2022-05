C'è chi ci prova. All'allenamento aperto alla Continassa in tanti hanno potuto notare come stia proseguendo il lavoro dei giocatori attualmente infortunati: a parte Chiesa e Kaio Jorge, si sono visti tutti. Dal lavoro specifico di Locatelli - che sembra ben indirizzato verso il rientro -, alla corsa e alla tenuta di Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio.



Si è rivisto anche McKennie, che sta svolgendo un lavoro particolare: l'obiettivo di rientrare per inizio maggio chiaramente è sfumato, anche perché la Juve ha raggiunto il traguardo prefissato in campionato e non ha più necessità di forzare.



Andiamo a vedere nel dettaglio i recuperi degli infortunati: