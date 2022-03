L'infermeria della Juventus rimane affollata, ma poco a poco perde elementi. Può sorridere, Massimiliano Allegri in vista della partita contro il Villarreal di mercoledì sera. Il tecnico livornese, infatti, recupererà Chiellini e Dybala, con il centrale di difesa che potrebbe candidarsi ad un posto da titolare. Inoltre, rispetto alla Sampdoria ci sarà un Bernardeschi in più, che in campionato era rimasto a Torino per squalifica.