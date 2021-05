L'addio di Gigi Buffon occupa le colonne di molti giornali, non solo sportivi. Ad esempio, queste sono alcune righe che gli dedica oggi il Corriere della Sera: "Gigi aveva già dato l’addio alla Juve nel maggio 2018, qualche settimana dopo la vittoria (e l’eliminazione amarissima) al Bernabeu contro il Real di Ronaldo, nella notte dell’arbitro Oliver, quello «con il bidone di immondizia al posto del cuore». Il ritorno a Torino da Parigi, dopo un’altra uscita traumatica dalla Champions contro lo United, era stato da «senatore a vita» per aiutare prima Sarri e poi Pirlo nello spogliatoio e per accarezzare ancora il sogno di vincere quella coppa sfuggita in tre finali. Buffon ha il record di imbattibilità in A (974’), quello di scudetti vinti (10), il record di presenze in campionato (656) e anche di quelle in azzurro (176)".