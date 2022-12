I ragazzi sono tornati alla Continassa e tanti sorrisi pic.twitter.com/hmfvkywMs3 — JuventusFC (@juventusfc) December 27, 2022

Con le vacanze di Natale appena trascorse e l'inizio del nuovo anno che deve ancora arrivare, in casa Juve è già tempo di fare 'rientro alla base'. Pochi istanti fa infatti, la squadra si è riunita alla Continassa per svolgere la seduta di allenamento odierna e nel video condiviso sui social dalla Vecchia Signora, traspirano allegria e serenità, quello che serve per ripartire con il piede giusto. Di seguito il video.