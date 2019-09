Una rosa ampia ma con diversi intoccabili. Nelle prime cinque partite della stagione Maurizio Sarri ha lasciato in campo per novanta minuti solo quattro calciatori: Cristiano Ronaldo, Alex Sandro, Blaise Matuidi e Leonardo Bonucci. Nessuno di loro ha saltato neanche un minuto in quattro giornate di campionato e una di Champions League. La tendenza sembra destinata a ripetersi anche contro il Brescia dove (forse) solo Matuidi potrebbe essere lasciato a riposo.