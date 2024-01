Juve imbattuta da 14 partite, i numeri e le differenze con l'Inter

Juve a 46 punti: il bilancio tra casa e trasferta

"L'obiettivo è chiudere il girone di andata con più punti dell'anno scorso", aveva dichiarato, in maniera fin troppo prudente, Massimilianoualche settimana fa. Alla fine, i punti di differenza rispetto alla stagione 2022/2023 sono 8, tanti. Ed è un divario che potrebbe aumentare ancora nel girone di ritorno, visto che l'anno scorso la Juve aveva chiuso la seconda parte con solo 34 punti. Certo, mantenere lo stesso ritmo che la squadra ha avuto nelle prime 19 giornate sarà molto difficile, sia per i bianconeri, che per l'Inter.Gli stessi che aveva fatto Allegri al suo primo anno sulla panchina della Juve.Tempo di primi veri bilanci anche se ovviamente non definitivi. Pochi si potevano aspettare un andamento di questo tipo, soprattutto dopo il crollo con il Sassuolo, che sarà anche la prossima avversaria in campionato. Da quel giorno, la Juve non ha più perso. Tutte vittorie sofferte e di misura, ad eccezione del derby con il Torino. Ecco perché la differenza reti alla fine del girone di andata è "minima" rispetto ai punti fatti; solo 17 contro quella dell'Inter che è di 35, ovvero il doppio. In questo senso, sono i gol fatti che marcano il divario. Ventinove quelli bianconeri, quinti in questa classifica; ben 44 quelli realizzati dalla squadra di Inzaghi. La difesa invece, nonostante alcuni errori nelle ultime settimane, resta un punto di forza (12 gol subiti, solo l'Inter fa meglio).Ma dove sono arrivati i 46 punti? La Juve ha diviso perfettamente il bottino, facendo glianche se fuori dall'Allianz Stadium la squadra di Allegri ha giocato una partita in più e quindi ha una media punti leggermene più bassa. In casa, i bianconeri viaggiano a 2.56 punti a gara, nessuno ha questo ritmo ma anche in trasferta comunque, la Juve è per distacco la seconda in classifica. Andamento da grande squadra e da scudetto, anche se i numeri (non tutti almeno), non lo sono. Servirà sicuramente qualche rete in più e qualche partita vinta senza il risultato in bilico fino all'ultimo. Certo, altri 46 punti, anche così potrebbero davvero voler dire tricolore a fine stagione.