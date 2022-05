Come racconta Gazzetta.it, è possibile che Allegri conceda spazio ad altri dei migliori giovani bianconeri di quella Primavera arrivata a un calcio di rigore dalla finale di Youth League, la Champions di categoria. Finora hanno avuto minuti in A anche l’attaccante Marley Aké e il trequartista Matias Soulé, già nel giro della nazionale argentina. Si sono invece solo seduti in panchina invece i vari Senko, Raina, De Winter, Stramaccioni e Zuelli. Magari nelle prossime toccherà a loro, o ad altri.