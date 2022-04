Paul Pogba alla Juve, un obiettivo per due, sogni a parte. Ma come si fa questo affare e cosa comporta? Tuttosport analizza pro e contro del colpo: "I contro - in ottica Juve, circa l’imbarcarsi in una operazione Pogba - sono di stampo economico ed anagrafico (in ordine variabile). Più o meno - al netto di un rapporto con dirigenti e staff tecnico ben più empatico - trattasi dei motivi per i quali s’è scelto di non rinnovare il contratto a Paulo Dybala. A un giocatore di 29 anni - Pogba, nato giusto 6 mesi prima dell’argentino - si fa tendenzialmente l’ultimo grande contratto della vita. E poi: "Anche Pogba è reduce da una serie di acciacchi, infortuni, stop che qualche riflessione inducono a porsela".



E I PRO? - "In parte - si legge - sono legati agli eccellenti rapporti che Pogba ha conservato con Massimiliano Allegri , ma anche con Pavel Nedved e lo stesso presidente Andrea Agnelli". E Allegri? "Ha sottolineato più volte - sia pubblicamente sia in separata sede - che alla rosa bianconera servirebbe un elemento di personalità a centrocampo. Un uomo di carisma, di spessore. Uno che sa come si arringa una Nazionale (la Francia) prima d’una finale di Coppa del Mondo, ad esempio, avendolo imparato proprio da certi mostri sacri bianconeri quali Gigi Buffon, Andrea Pirlo ... Peraltro Pogba può assumere un ruolo importante anche in termini di uomo immagine".