Neanche a domanda diretta. Ma con lo sguardo di chi l'avrebbe detto a prescindere, in attesa di trovare soltanto un gancio. Ci teneva, Max. A chiarire la posizione e la situazione di Daniele: formalmente il quarto centrale di questa Juventus, con neanche mezza parola fuori posto e con un atteggiamento che fa bene al gruppo. E che l'allenatore non può non apprezzare, soprattutto dopo quanto accaduto la scorsa stagione.Aveva vissuto un anno molto particolare, Daniele. Era partito per la Francia con un bagaglio d'esperienze e un altro di scorta, pronto ad essere da un club come il Rennes, da Champions e con il sogno Ligue1. L'euforia è durata qualche settimana, dopo sei mesi è arrivato addirittura l'addio; in fretta e furia l'ha riportato in Italia il Cagliari: la Juve ha pagato una buonissima parte del suo ingaggio, mai convinta di un riscatto che in effetti non è arrivato.Già quest'estate il destino di Rugani sembrava abbastanza chiaro: il giocatore designato per l'addio - anche per decisione dello stesso giocatore - era Merih. Una volta formalizzata la cessione del turco all'Atalanta, Rugani era praticamente certo di rimanere a Torino. Di potersi nuovamente giocare le sue carte alla Juventus. Per questo ha accettato serenamente, come fatto in passato, il suo ruolo di quarto difensore centrale: senza pretese di minutaggio, solo farsi trovare pronto in eventuali occasioni."Ha un piglio diverso, è un giocatore affidabile", dice Max. Da necessità, Rugani può farsi virtù.