Your browser does not support iframes.

La tagline recita “la combinazione perfetta”, ma la verità è che la campagna abbonamenti 2019-20 svelata nella giornata di oggi dalla Juventus ha fatto infuriare più di un tifoso. Sì, perché la tabella dei prezzi mostra un nuovo, sensibile aumento: vero, non siamo dalle parti del +30% di un anno fa (“motivato” dall’arrivo di Cristiano Ronaldo), ma l’investimento richiesto è ancora in crescita.



I PREZZI - Per un posto in curva (non ridotto) servono 650 €, a fronte dei 595 della scorsa stagione. Per il secondo anello della Tribuna Est Laterale si toccano per la prima volta i 1000 € (un anno fa erano 925), mentre la Family viene 1160 € (un anno fa 1035). Siamo di fronte in media ad un aumento del 10% rispetto alla prima stagione di CR7 in Serie A: la campagna abbonamenti scatterà il 25 giugno ma diversi tifosi storcono già il naso.