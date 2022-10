Come racconta il Corriere dello Sport,, insieme, si sono visti molto poco: in tutto hanno collezionato cinque spezzoni, per un totale di 79 minuti più i vari spiccioli di recupero. Al contrario, sempre cinque volte Kean e Milik si sono dati il cambio, per una staffetta piuttosto frequente nel ruolo di spalla per Vlahovic. Entrambi hanno lasciato il segno a Lisbona nel tabellino dei marcatori, a Lecce dovranno dimostrare di essere anche complementari.