La Juve venerdì sfiderà il Lione nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Come ricordato da Opta, dopo aver perso l’andata di un match a eliminazione diretta in Champions League, la Juventus ha passato il turno in cinque delle ultime 11 occasioni, inclusa la più recente negli ottavi di finale della scorsa edizione con l’Atletico Madrid (0-2 all’andata, 3-0 al ritorno).