La Juventus ha elencato le precedenti sfide che hanno visto Filippo Inzaghi sfidare i bianconeri dalla panchina: "Giocatore della Juventus per quattro campionati, dal 1997 al 2001, Filippo Inzaghi è alla sesta stagione da allenatore di una squadra professionista. Un cammino iniziato nel 2014/2015 alla guida del Milan e poi proseguito per due annate sulla panchina del Venezia, sulla quale ha conquistato subito la promozione dalla Serie C alla B e poi nell’anno successivo i playoff del torneo cadetto. Da giugno 2018 al gennaio 2019 ha guidato il Bologna, per poi arrivare a Benevento nell’estate 2019. In Campania ha subito fatto benissimo, conquistando primo posto e promozione stravincendo la Serie B con largo anticipo. Da allenatore Inzaghi ha affrontato quattro volte la Juventus, perdendo sempre: 1-0 e 3-1 con il Milan (2014/2015) e con un doppio 2-0 tra Serie A e Coppa Italia nel 2018/2019 con il Bologna".