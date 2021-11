"La prossima sarà la 200ª vittoria per Massimiliano Allegri in tutte le competizioni con la Juventus: solo due allenatori hanno tagliato questo traguardo da quando esiste la Serie A a girone unico (dal 1929/30): Giovanni Trapattoni (319) e Marcello Lippi (227).Massimiliano Allegri ha vinto otto dei 10 precedenti in Serie A alla guida della Juventus contro la Fiorentina (1N, 1P). In generale il suo bilancio da allenatore contro la Viola in Serie A è di 11 successi, 4 pareggi e 6 sconfitte (solo contro l’Inter conta più gare perse, 7).Vincenzo Italiano ha perso i due precedenti da allenatore in Serie A contro la Juventus, entrambi la scorsa stagione con lo Spezia."