Domenica sera la Juve affronterà la Sampdoria all'Allianz Stadium nel secondo match point scudetto. Tra gli avversari ci sarà anche Fabio Quagliarella, grande ex della sfida. Come ricordato da Opta, 'attaccante campano ha disputato 84 partite e realizzato 23 gol nel massimo campionato con la maglia della Juventus, tra il 2010 e il 2014. Da ex, ha realizzato appena una rete contro i bianconeri in campionato all’Allianz Stadium, tuttavia proprio nella sfida più recente (1-2 del dicembre 2018).