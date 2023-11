La Juve continua la rincorsa all’Inter in quella che al momento sembra essere una corsa a due per lo scudetto, con i bianconeri che sono chiamati a vincere nella sfida casalinga contro il Cagliari, in programma domani alle 18 allo Stadium. Negli ultimi 12 incontri di Serie A tra le due squadre, i bianconeri sono riusciti a vincere per ben 11 volte, con il desiderio di continuare ad allungare questa scia già da domani.