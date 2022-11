Domenica toccherà il traguardo della 200^ gara in Serie A Daniele, designato comedel derby d'Italia tra. 17 i suoicon la squadra bianconera, che con lui ha ottenuto 9 vittorie (di cui 3 in casa), 5 pareggi (tutti tra le mura amiche) e 3 sconfitte, con l'ultimo incrocio che risale al 3 settembre scorso, ovvero alla sfida contro la Fiorentina (1-1 il risultato finale); per trovare l'ultimo successo bisogna invece tornare alla stagione 2019-2020, 0-1 nel derby in trasferta contro il Torino. Per quanto riguarda l'Inter, sono 25 i precedenti con il fischietto della sezione AIA di Roma 1: per i nerazzurri si contano 9 vittorie, altrettanti pareggi e 7 ko.