Questa sera la Juventus riceve il Verona per la 5^ giornata di campionato. Un impegno da onorare con la massima concentrazione, anche perché la classifica non vede certo i bianconeri più in alto di tutti. Ma qualche pensiero non può non andare alla partita di Champions League di mercoledì sera contro il Barcellona. Ecco cosa si legge sul sito della Uefa: "La sfida tra i campioni d'Italia e i blaugrana sarà come sempre avvincente. Il bilancio della Juve in 11 gare di UEFA Champions League contro il Barça è V3 P4 S4, senza gol segnati nelle ultime tre partite (P2 S1). Curiosamente, l'ultima gara disputata da Andrea Pirlo con i bianconeri è stata la finale di UEFA Champions League 2015 persa contro il Barcellona: quale occasione migliore per riscattarsi se non vincere alla sua prima prova da allenatore?".