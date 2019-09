La sfida delle 15 tra Fiorentina e Juve al Franchi sarà la numero 161 in Serie A tra le due formazioni, la numero 81 in casa dei viola. Bilancio in favore dei bianconeri, che hanno vinto 77 volte contro le 33 della Fiorentina, 50 i pareggi. Quella bianconera è infatti la squadra che ha battuto più volte la Viola nel massimo campionato. Parziale che, invece, sorride alla Fiorentina guardando ai soli match giocati in casa: 27 vinte contro le 23 della Juve, 30 i pareggi.