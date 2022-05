Come racconta il Corriere dello Sport, l’operazione recupero parte con una dose extra di lavoro e con il sorriso. Vlahovic è il più acclamato, insieme a Dybala, dai 300 tifosi che assistono all’allenamento, aperto a invitati e stampa, dalla tribuna della Continassa. Gli applausi dei più piccoli sono soprattutto per loro e se per la Joya si tratta delle ultime dosi d’affetto, prima dell’addio che si consumerà tra una ventina di giorni, per Dusan si tratta di un carico di energia e fiducia non indifferente.