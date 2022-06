Il prossimo Chiellini? Andiamoci piano. Questa è la linea della Juventus, per un colpo intrigante e importante - anche nelle cifre - ma che deve dimostrare impegno e continuità. Nessuno ha dubbi sulle doti umane di Federico Gatti, ora è il momento di mangiarsi ancora di più il campo. La prima partita con la Nazionale ha fatto volare altissimo la fantasia, con buona pace del nonno granata che abita a 500 metri dall'Allianz Stadium: è un giocatore da Juve, e il piano è confermarlo partita dopo partita. IL PIANO BIANCONERO - A 24 anni ancora da compiere, Federico si ritrova nel progetto disegnato proprio per giocatori come lui, giovani e possibilmente italiani. Può diventare il Chiellini del futuro, secondo La Gazzetta dello Sport: può dunque conquistarsi la Juventus per i prossimi 10 anni. Un ragazzo con la testa sulle spalle "che sarebbe piaciuto a Boniperti". Del resto, Gatti sa di avere una grande occasione e non può sprecarla. Il piano bianconero? Testarlo in ritiro, quotidianamente tra i big: ad Allegri "basterà poco per capire se è davvero pronto per il grande salto".