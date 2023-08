Una situazione quasi paradossale, quella di Fabio. Il centrocampista classe 2003, che già lo scorso anno aveva trovato un buon minutaggio e una continuità non indifferente con Massimiliano, è infatti pronto a iniziare la nuova stagione con lada titolare... ma sul mercato. Molto semplice capire il motivo: per l'esordio alla Dacia Arena contro l'il tecnico livornese non potrà contare dal primo minuto nè su Paulnè su Nicolò, tornati a disposizione da poco dopo i rispettivi problemi fisici, pertanto l'azzurrino potrebbe risultare decisamente utile per completare la linea mediana al fianco di Manuele Adrien(poco considerato in questo senso Weston McKennie, a sua volta in uscita).- Eppure, come dicevamo, Miretti è sul mercato. Non che la Juve voglia a tutti i costi privarsene, ma è indubbio il fatto che andando altrove in prestito il classe 2003 potrebbe trovare più spazio, proseguendo quel percorso di crescita che dal vivaio bianconero lo ha portato fino alla Prima Squadra, con una proficua tappa intermedia in Next Gen. Sulle sue tracce c'è da tempo la, interessata anche ad altri giovani della Vecchia Signora, ma ora a spingere per averlo sembra essere soprattutto il, come ha ammesso giusto ieri Raffaelein conferenza stampa.La prossima settimana sarà decisiva per il futuro di Fabio, come del resto per altri giovani talenti (e non solo...) che la Juve cercherà di cedere entro la fine del mese, tanto per risparmiare quanto per sfoltire una rosa che, senza le coppe europee, avrà un solo impegno alla settimana. Intanto Miretti si scalda, per farsi trovare pronto qualora Allegri decidesse davvero di puntare su di lui per l'undici titolare. E chissà che la partita con l'Udinese, contro ogni pronostico, non possa anche cambiare il suo destino...