Dentro la Juve, che è un po' come il Gattopardo: cambia tutto per non cambiare nulla. O meglio: per tornare all'organizzazione messa su dae poi smantellata, nell'alto del suo potere (ai tempi) accentratore. Scelta giusta? Il tempo ha detto altro, non vuol dire che non fosse ambiziosa e importante in quel momento storico della. Tant'è: sono passati anni e trofei, ora il club bianconero ha una veste completamente diversa. E continua a far capo a, che resta Chief Executve Officer. Sostanzialmente: amministratore delegato, CEO. Boss.Seperò è il punto di riferimento, connaturalmente Presidente e non solo di rappresentanza, chi e cosa sarà? Il capo dell'area sportiva. Punto. Prende il ruolo che è stato in primis di, poi die nelle ultime stagioni di Federico(con il breve regno di Francesco Calvo). A proposito di: resta a bordo, anche in virtù del rapporto fortissimo con Massimiliano. Coordinerà lo staff dirigenziale, porterà la sua esperienza e la sua visione nel gruppo juventino.Ecco, Giovanni, che pur bene aveva operato in assenza di Giuntoli, è stato nominato capo della prima squadra. Sarà il braccio destro di Cristiano, fortemente voluto da, allo stesso tempo "ridimensionato" dal neo ds. Calvo torna Director Revenue e Football Development. Riparte dalla sfera finanziaria.