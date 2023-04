Tempi più lunghi. Come racconta Gazzetta, i “pre deferimenti” dellae dei suoi ex dirigenti non arriveranno nel giro di poche ore, potrebbe infatti essere necessario qualche giorno in più. Lavuole andare avanti sul fronte del club e degli ex dirigenti, ma l'atto di chiusura dell'istruttoria può arrivare anche dopo Pasqua. Potrebbero dunque scattare dopo il 19 aprile, giorno dell’udienza del Collegio di garanzia presso il Coni che deve decidere sul meno 15 in classifica e le maxi inibizioni per gli ex dirigenti juventini, da Andreaa PavelDopo la notifica di chiusura degli atti, gli imputati potranno disporre di 15 giorni per le loro difese. "E quindi è chiaro che siamo fuori tempo massimo perché la procura guidata da Giuseppe Chiné studi i documenti e deferisca (o, ipotesi improbabile, archivi) prima del 19 aprile", scrive Gazzetta. Si ripartirà allora dal Collegio di Garanzia, anche per valutare la questione patteggiamento. Per Gazzetta, lo scenario esiste, la decisione del Collegio di garanzia potrebbe in qualche modo spingerla. Una cancellazione del meno 15 potrebbe ammorbidire la Juve, portandola magari a voler chiudere tutta la partita con un danno decisamente inferiore a quello attualmente fotografato dalla classifica.