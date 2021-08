Come racconta La Gazzetta dello Sport, lasta andando sempre più in una direzione giovane. Il motivo? Il ciclosta iniziando sotto una stella differente. Che piace al tecnico. Racconta il quotidiano: "L’altra caratteristica che Kean e Scamacca hanno in comune è essere nella fase ascendente della carriera: sono futuribili, sono un investimento che può crescere nel tempo. Stesso discorso che si può applicare a Kulusevski e Kaio Jorge: materiale su cui lavorare con un orizzonte temporale ampio. Così si può pensare di mettere le basi per un nuovo ciclo (il contratto di Allegri è quadriennale anche per dare stabilità al progetto)".