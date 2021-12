Dal mercato - Arrivabene è stato chiaro - non ci si possono aspettare grandi colpi. Eppure laaprirà il suo 2022 con due nuovi "acquisti", preziosissimi per il ciclo di fuoco che la attende con cinque big match nel periodo compreso tra il 6 gennaio e il 13 febbraio (senza dimenticare le altre sfide nel mezzo, più abbordabili solo sulla carta). Si tratta di, entrambi elementi fondamentali nella prima parte di stagione bianconera, tanto per le loro doti tecniche quanto per la loro leadership.Ai box per infortunio ormai da settimane, i due stanno continuando a lavorare alla Continassa per tornare a disposizione il prima possibile e mettersi al servizio di Massimiliano. E ora, finalmente, c'è una data per il loro ritorno: "Il 30 saranno con la squadra", parola dello stesso tecnico, che in conferenza stampa ha assicurato che per l'inizio del nuovo anno il terzino brasiliano - un po' più indietro di condizione - e l'esterno azzurro saranno di nuovo con i compagni. Stessa sorte per Dybala e Chiellini, in fase di recupero dai rispettivi acciacchi. Il 2022, insomma, dovrebbe cominciare sotto i migliori auspici...