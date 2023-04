Se dopo lo Sporting era evidente il merito di Allegri di aver saputo navigare in piena tempesta, ora che le acque sembrano - sottolineare il 'sembrano' - decisamente più serene, è venuta meno quella forza mentale, l'inerzia della reazione all'ingiustizia. Su quell'elettricità Max aveva costruito una rimonta a tratti impensabile, a tratti comunque baciata dalla fortuna e dal karmaE comunque con qualcosa dalla propria parte da riscattare, quasi sempre un episodio pronto a mettere la partita sullo scivolo: tutta in discesa.Quando la squadra ha subito, ecco, è apparsa ancora una volta fragile. In preda a quello stesso sconforto che gli avversari provano quando c'è da attaccare i bianconeri a difesa schierata. Spaesata, la Juve. Alle prese pure con un sano turnover (e necessario), comunque mai in grado di pungere, se non per un colpo di testa di Rabiot e un guizzo super di Di Maria. Oh, per i grandi numeri, è anche normale e naturale che un portiere sfoderi una grande parata e che un talento meraviglioso calci incredibilmente alto.: Fagioli non c'entra proprio nulla, lLa fatica si è percepita e con ogni probabilità è soprattutto una fatica fisica.. Probabilmente (ma non è scontato) persino un modulo diverso. In ogni caso, sulle due facce, l'ammissione è stata generale: "Bisogna migliorare". E farlo in un finale di stagione da tripla in ogni match. "", e in un fattore determinante: quando subisce gol, la Juventus non vince quasi mai. 12 sconfitte, 6 pareggi, 4 vittorie. Da situazione di svantaggio, ha fatto punti con una sola vittoria e due pareggi.