Milan, Inter, Juventus: la trimurti classica del calcio italiano sembra ricomporsi quest'anno nella lotta scudetto. Tutte e tre vittoriose nel week-end, si presentano da favorite al turno infrasettimanale pre-natalizio, anche se con livelli di rischio diversi. Comincia domani sera la Juventus, che ospita la Fiorentina. Incontro sempre ricco di significati ed emotivamente intenso, specie per i tifosi viola, ma per gli analisti di Stanleybet.it difficilmente la squadra bianconera si farà sfuggire la vittoria, data a 1,35. I precedenti rafforzano l'ipotesi «1»: nelle ultime dieci sfide, la Juve ha riportato 8 successi, un pareggio e una sconfitta. I tre punti viola, che a Torino in campionato mancano dal 2008, si giocano ad alta quota, 8,20, il pareggio vale 5,20.