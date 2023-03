"Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova", diceva Agatha Christie. E seguendo questo ragionamento, si può dire cheMilan, Napoli, Roma, tre sconfitte e tanta, troppa fatica nel complesso. Questo il bilancio fin qui.L'ultima sconfitta contro i giallorossi è sicuramente diversa rispetto alle cadute con il Milan di ottobre (sconfitta per 2-0) e al tracollo di Napoli (5-1), ma evidenzia una difficoltà della squadra di Allegri soprattutto a segnare nei big match giocati lontani da TorinNumeri emblematici, di cui sicuramente è a conoscenza l'allenatore e che possono in parte preoccupare in vista di domani sera, quando la Juve tornerà a San Siro per affrontare l'Inter.Anche perché oltre a queste difficoltà generali mostrate dai bianconeri in questo tipo di partite, se n'aggiunge una altrettanto significativaSenza contare i successi europei con Porto e Barcellona. C'è una tendenza da invertire in casa bianconera, anche perché poi ci saranno altre trasferte impegnative come con Lazio e Atalanta. Serve fare il passo successivo, per sentirsi ancora grandi, al di là del secondo posto in classifica e del percorso nelle coppe.