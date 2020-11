4









Inizio davvero complicato, quello della Juventus. Come racconta La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna, "la Juve, a guardare i numeri, non sta benissimo. In sette giornate ha pareggiato quattro volte ed è ancora a 13 punti, compresi i tre con il Napoli che potrebbero essere rimessi in discussione: un comportamento non da Signora. Nei nove campionati degli scudetti, solo nel terribile autunno 2015 aveva fatto peggio e più recentemente aveva volato alto: 19 punti con Maurizio Sarri, 21-19-18 nell’ultimo triennio allegriano. Lazio-Juve 1-1, anche per questo, è insidiosa. C’è un filo rosso che la collega a Crotone e Verona, gli ultimi due pareggi: i dettagli. La Juve non ha vinto per i centimetri della Var in Calabria, per i pali contro Juric, per 10 secondi ieri, spiegazioni certo non esaustive (c’è parecchio altro) ma comunque reali".