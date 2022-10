Come racconta Gazzetta, al Sassuolo, con Roberto De Zerbi,era cresciuto tantissimo rispetto agli esordi con il Milan. Oggi, è calato in praticamente tutte le statistiche, sia offensive che difensive: recuperi (da 7,03 a 4,4 a partita), contrasti vinti (da 1,38 a 0,8), palle intercettate (da 1,5 a 0,8), occasioni create (da 1,12 a 0,6), dribbling riusciti (da 0,79 a 0,6), percentuale di passaggi positivi (da 88,2% a 82,3%), verticalizzazioni (da 25,44 a 9,4) falli subiti (da 1,41 a 0,2) e tiri (da 1,2 a 0,6). E i numeri della scorsa stagione, pur essendo leggermente migliori rispetto a quella attuale, non arrivano comunque ai livelli del periodo d’oro in Emilia.