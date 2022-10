Qualche statistica in vista del big match di questa sera a San Siro. Laha vinto sei delle ultime nove partite in casa del, segnando il doppio dei rossoneri con 14 gol a 7. Inoltre, il Diavolo non batte la Vecchia Signora nel primo incontro della stagione dal 22 ottobre 2016, quando la rete della vittoria era stata segnata dall'attuale bianconero Manuel, cresciuto calcisticamente proprio nel Milan ma con la Juve sempre nel cuore.