Come racconta il Corriere dello Sport,non fa gol su azione da sette partite e 785 minuti. Cioè dalla doppietta alla Salernitana dello scorso 7 febbraio. Quella era sembrata l’occasione della ripartenza dopo i problemi fisici che l’avevano frenato a lungo pure dopo il Mondiale; non è stato così. Nelle successive dodici gare, di tutte le competizioni, il fatturato è stato di due reti, entrambe in Europa League, a Nantes e Friburgo. Prima e dopo, più nulla. Quanto meno nel club perché in Nazionale Dusan non perde quasi un colpo, prova ne sono i tre gol realizzate nelle due gare disputate nella recente sosta.