Come racconta Gazzetta, perl’unico gol che non ha portato i tre punti è stato quello alla Roma, quando i bianconeri sono stati raggiunti nella ripresa da Abraham. Col Torino è diventato il primo serbo della storia a firmare un derby per la Juventus. E’ stato il migliore dei bianconeri per duelli e duelli aerei vinti e quello che ha tirato più in porta (4 volte).