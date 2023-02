Come racconta il Corriere dello Sport, il feeling dicon, in particolare, è sbocciato in modo naturale, fin dalla prima recita con il Sassuolo. Era ancora piena estate ma già si intravvedeva l’enorme potenziale a disposizione della Signora, espresso peraltro a singhiozzo nei mesi successivi per cause di forza maggiore (leggasi infortuni). Angel & Dusan infatti hanno giocato soltanto 6 volte insieme da titolari in stagione ma sono stati spesso fuochi d’artificio: 6 gol, con due doppiette, per il serbo; una rete e un assist per il compagno (contro il Maccabi) da parte del campione del mondo.