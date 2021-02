La Juventus si coccola Federico Chiesa, il classe '97 che tiene ancora a galla i bianconeri in Champions grazie al gol contro il Porto. In estate la società l'ha preso dalla Fiorentina per un affare completo da 50 milioni di euro: 3 milioni per la stagione in corso, 7 per la prossima e 40 milioni di riscatto obbligatorio in caso di piazzamento tra le prime quattro nel 2021/22 o se Chiesa gioca il 60% o fa almeno 10 gol e 10 assist nelle prime due stagioni.