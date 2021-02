Alla ricerca del miglior Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese non segna da ben 347 minuti, ossia dalle gare - per intero - con Porto, Napoli e Inter. Oltre a 77 minuti con la Roma. E' la Gazzetta dello Sport in edicola a riportare le cifre di quest'altro volto di CR7: la Juve deve fare i conti anche con le condizioni precarie di tutto il suo attacco. Aspettando Dybala, s'intende. Paulo, che l'anno scorso ha deciso un campionato insieme a CR7, è perfetto per giocare con Morata e potrebbe dividere con Kulusevski "lo spazio dietro a una punta". Se starà bene, potrà essere un asset fondamentale persino per Cristiano.