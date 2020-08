La Juve ha diffuso sul proprio sito ufficiale i numeri di Weston McKennie, acquistato ufficialmente dallo Schalke in prestito.



I NUMERI - "McKennie è uno dei 5 giocatori classe 1998 che in Bundesliga ha già accumulato 5000 minuti in campo. Nelle ultime due stagioni è stato il giocatore più giovane dello Schalke 04 ad aver servito il maggior numero di assist (4). Insieme a Daniel Caligiuri, nel suo club è stato il centrocampista più utilizzato con 28 presenze. Importante il dato dei palloni recuperati, 175 nella Bundesliga 2019-20: nessuno ha fatto meglio di lui tra i suoi compagni di reparto.