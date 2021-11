I numeri disono assolutamente da non sottovalutare. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, in Serie A (10 presenze per 890 minuti giocati), il brasiliano ha recuperato 63 palloni (6,3 di media a partita contro la media del ruolo di 4,17), ha portato a casa 9 contrasti vinti e 10 palloni intercettati, 540 passaggi positivi (54 a gara contro i 30,5 della media del ruolo), 77 lanci (7 a match, rispetto ai 4,21 della media ruolo).